“Ermənistanda tikiləcək metal əritmə zavodunda mülki işçilərin hədəfə alınması ilə bağlı əsassız iddiaları rədd edirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ayxan Hacızadə bildirib.

Hər zamanki kimi, bu, Ermənistanın öz hərbi təxribatlarından və stansiyanın mənfi transsərhəd təsirindən diqqəti yayındırmağa yönəlmiş növbəti uydurmasıdır.

