Tərtər rayon icra başçısı Müstəqim Məmmədovun məzunlarla qeydə alınan görüntüsü maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, icra başçısı dünən keçirilən "Son zəng" tədbirinə qatılıb. O, məzunlarla "Yaşa, Azərbaycan" mahnısını oynayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

