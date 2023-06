Azərbaycanlı jurnalist, yazıçı, teleaparıcı İlqar Əlfioğluna ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun oğlu, operator Tural Qasımov vəfat edib. Onun ürəktutmasından vəfat etdiyi bildirilir.

