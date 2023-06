Pakistanın Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif Prezident İlham Əliyevi öz ölkəsinə səfərə dəvət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bu barədə Prezident İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında bildirib.

“Mən bu fürsətdən istifadə edərək, cənab Prezident, Sizi Pakistana səfərə dəvət edirəm. Mən artıq Xarici İşlər Nazirliyinə göstəriş vermişəm ki, tarixlərlə bağlı danışıqlar aparılsın və böyük məmnuniyyətlə Sizi İslamabadda görməyə şad olacağam”, - Baş nazir vurğulayıb.

