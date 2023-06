Türkiyə milli müdafiə naziri Yaşar Gülər NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberqlə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, görüş Brüsseldə NATO Müdafiə Nazirləri Toplantısı çərçivəsində baş tutub. Tərəflər regional müdafiə və təhlükəsizlik, həmçinim NATO məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıb.

