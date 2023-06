Ərinin evləndiyini mediadan öyrəndi: Qəzəblənib bunu etdi - FOTO

İki dəfə evli olan 47 yaşlı britaniyalı Mark Roulends həyat yoldaşından boşanmadan üçüncü dəfə evlənməyə cəhd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərənin Çeşir bölgəsində yaşayan Mark Roulends 8 il əvvəl evləndiyi həyat yoldaşı Heylidən boşanmadan Kerri Adamsla ailə həyatı qurub. Roulendsin ikinci həyat yoldaşı bir müddətdir ayrı yaşadığı ərinin üçüncü dəfə evləndiyindən təsadüfən sosial mediadan xəbər tutub. O polisə şikayət edib. Hakimlər kişini 456 funt sterlinq cərimələyib. 47 yaşlı Roulends ikinci həyat yoldaşından boşanmalı və daha sonra üçüncü evliliyini qanuniləşdirməlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.