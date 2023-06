Paytaxtın Heydər Əliyev prospektində yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb, yollarda sıxlıq yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, bu səbəbdən mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Sıxlığın aradan qaldırılması üçün hazırda əraziyə yol polisi cəlb olunub.

