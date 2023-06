Bəstəkar Emil Şahin ailə qurub.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, paytaxtdakı məşhur restoranlardan birində baş tutan toyda bir çox şou-biznes nümayəndəsi iştirak edib.

Həmçinin məclisdə Rusiyanın əfsanəvi ulduzu Alla Puqaçovanın müğənni qızı Kristina Orbakaite, Xalq artisti Aygün Kazımova, gürcü müğənni Dato da səhnə alıb.

