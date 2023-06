Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Birləşmiş Krallığa işgüzar səfərə yola düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Səfər çərçivəsində nazir C.Bayramovun Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasında strateji dialoqda, eləcə də Ukrayna Bərpa Konfransında iştirakı nəzərdə tutulub.

Səfər çərçivəsində nazirin bir sıra yüksək səviyyəli rəsmilərlə ikitərəfli görüşləri, beyin mərkəzlərində çıxışları planlaşdırılır.

