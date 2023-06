Futbol üzrə AVRO-2024-ün seçmə mərhələsinin 4-cü turunda D qrupunda Türkiyə millisi öz meydanında Uelsə qalib gələrək, liderliyini davam etdirib.

Türkiyə - Uels – 2:0

Qollar: Umut Nayir, 72, Arda Güler, 80

Xal durumu: Türkiyə - 9 (4 oyuna), Ermənistan – 6 (3), Xorvatiya – 4 (2), Uels – 4 (4), Latviya – 0 (3)

