25 ildən sonra ərinin "qadın" olduğunu öyrəndi

Böyük Britaniyada qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az “Daily Mail”ə istinadən xəbər verir ki, 25 ildir evli olan qadın ərinin qadın paltarı geydiyini müşahidə edib. O, bunun səbəbləri barədə ərindən soruşanda gözlənilməz cavab alıb. Ailə başçısı özünü qadın kimi hiss etdiyini ifadə edib. Məlum olub ki, ailə başçısı gizlicə adını dəyişərək, qadın adı alıb və hətta hormon müalicəsinə başlayıb. Bildirilir ki, cütlüyün 3 övladı var. Ailə üzvləri atanın təəccüblü əməlindən heyrətə gəliblər. Bununla belə qadın ərini fikrindən yayındırmaq üçün pisxoloqa müraciət edib. Adının açıqlanmasını istəməyən qadın ərini ilk dəfə necə tutduğunu belə izah edib:

“Mən onu evdə təsadüfən Milad bayramında mənə aldığı qırmızı paltarı geyinmiş halda müşahidə etdim. O, mənim bayırda olduğumu düşünürdü”.

