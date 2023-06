Ceyhun Bayramov Albaniyanın XİN başçısı ilə görüşüb

Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Albaniyanın xarici işlər naziri Olta Xhaçka ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazir öz "Twitter" hesabında qeyd edib.

"Hörmətli həmkarım və dostumla - Albaniyanın xarici işlər naziri Olta Xhaçka ilə Ukraynanın bərpası ilə bağlı konfrans çərçivəsində görüşməkdən məmnunam. Bizim Azərbaycan- Albaniya ikitərəfli əməkdaşlığın hazırkı vəziyyətini nəzərdən keçirmək və onun inkişaf perspektivləri haqqında ətraflı danışmaq şansımız oldu", - deyə nazir qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.