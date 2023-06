Prezident bu şəxsləri təltif etdi - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev "Dövlət qulluqçularının təltif edilməsi haqqında" Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

“Tərəqqi” medalı ilə

Abasov Azim Heydər oğlu

Ağayev İsa Məhəmməd oğlu

Babayev Elxan İbrahim oğlu

Bağırov Həsən Sədrəddin oğlu

Cavadov Şahverən Böyükağa oğlu

Eldarova Rəna Sabirovna

Əhmədov Nuru Hüseynqulu oğlu

Əhmədov Sahib İbrahim oğlu

Əmrahov Arif Həbulla oğlu

Əsədov Əsəd Əlastan oğlu

Əsədova Sədaqət Şamil qızı

Əzizov Əlizamin Qoca oğlu

Həsənova Rahilə Əmirəhməd qızı

Hüseynov Şahin Şahalı oğlu

İbişov Vidadi Behbud oğlu

İsayev Ramiz Mirzağa oğlu

İslamov İsmayıl Nadir oğlu

Qorçiyev Rafiq Alış oğlu

Quluzadə Rasimə Xasay qızı

Qurbanov Turab Dilsuz oğlu

Maxsudov Asəf Sadulla oğlu

Məmmədov İlkin Əfqan oğlu

Mönsümov Nizami İsmayıl oğlu

Namazov Ramid Zakir oğlu

Niftəliyev Həsən Kərim oğlu

Osmanov Ramil Məhəmməd oğlu

Rüstəmova Nəzakət Carullah qızı

Sultanov Sabir İsmayıl oğlu

Taptıqov Rövşən Ağagül oğlu

Tutayuk Fərhad Xaspolad oğlu

Ukleina Yekaterina Vasilyevna

Vəliyev İkram Sabir oğlu

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə

Abbasov Emil İlqar oğlu

Abbasov Zaur Firidun oğlu

Abdullayev Şaban Ənvər oğlu

Abdullazadə Hüseyn Abdulla oğlu

Adıgözəlov Elçin Məmmədhəsən oğlu

Ağayev Ayaz Yengibar oğlu

Ağayev Aydın Tapdıq oğlu

Ağayev Azad Qabil oğlu

Ağayev Qafar Akif oğlu

Ağayev Pərviz İsmət oğlu

Ağayeva Leyli Fərid qızı

Ağayeva Samirə Həmidulla qızı

Alıyev Nazim Əyyub oğlu

Alıyeva Könül İsmət qızı

Allahverdiyev Hamlet Naşir oğlu

Aslanov İlkin Cəfər oğlu

Atayeva Aynur Əliabbas qızı

Babayev Mirbaba Sultan oğlu

Babayeva Arzu Elxan qızı

Babayeva Mehriban Eldar qızı

Bağıyeva Mətanət Nəbi qızı

Baxşəliyev Akif Hidayət oğlu

Balayev Sərdar İsmixan oğlu

Balayeva Çinarə İsa qızı

Bayramov Azər Arif oğlu

Bayramov Natiq Salman oğlu

Bayramov Orxan Fərhad oğlu

Bayramov Ucal İbrahim oğlu

Bilalova Sevinc Bahadur qızı

Cahangirov Xasay Xasay oğlu

Cavadov Amil Rafiq oğlu

Cavadova Məhluqə Əbil qızı

Cavadzadə Sevinc İsa qızı

Cəbrayılov Elşən Yaqub oğlu

Cəbrayılov Ramiz Məhərrəm oğlu

Cəfərov Fərid Hadı oğlu

Cəfərov İsmayıl Ramiz oğlu

Çələbiyeva Elnarə Niyazi qızı

Dadaşov Mahir Tofiq oğlu

Dilbazova Fənarə Bahadur qızı

Eyvazova İlahə Abbas qızı

Eyvazzadə Nicat İmran oğlu

Əhədov İlqar Zakir oğlu

Əhədov Zamiq Abdulla oğlu

Əhmədov Ağa-Əli Əliösət oğlu

Əhmədov Rəşad Şirin oğlu

Əhmədova Güllü Nizami qızı

Əhmədova Lalə Kərim qızı

Əli Nərmin Asif qızı

Əliyev Aqibət Qiyasalı оğlu

Əliyev Anar Şakir oğlu

Əliyev Arzu Əhməd oğlu

Əliyev Elşad Ərşad oğlu

Əliyev Etibar Salman oğlu

Əliyev Əkbər Zamiq oğlu

Əliyev Əlixan Fərman oğlu

Əliyev Kənan Arif oğlu

Əliyev Rəşad Zəbərxan oğlu

Əliyev Rövşən Roman oğlu

Əliyev Vasif Vaqif oğlu

Əliyeva Məlahət Rasim qızı

Əmənov Tofiq Ərəstun oğlu

Əminov Dəyanət Abdulməcid oğlu

Əmirmətov Emil Balaqadaş oğlu

Əsədov Ramil Alməmməd oğlu

Əsgərov Məmməd Xubali oğlu

Fərəcova Səbinə Çingiz qızı

Güləhmədov Mübariz Güləhməd oğlu

Hacıyev Əyyub Vaqif oğlu

Hacıyeva Gülnarə Rauf qızı

Heraçiyev Mohuma Əhməd oğlu

Hənifəzadə İbrahim Məhərrəm oğlu

Həsənov Aftandil Afət oğlu

Həsənov Azər Əliağa oğlu

Həsənov Ceyhun Rafiq oğlu

Həsənov Həsən Abdulla oğlu

Həsənov Mizam Sərdər oğlu

Həsənova Lalə Şahvar qızı

Həsənova Məlahət Mahmud qızı

Həşimov Fail Akif oğlu

Hümbətov Əhməd Ramazan oğlu

Hümbətov Fuad Dursun oğlu

Hüseynov Ağahüseyn Sabir oğlu

Hüseynov Azər Ədalət oğlu

Hüseynov Cavid Həmid oğlu

Hüseynov Ceyhun Həsən oğlu

Hüseynov Rəşad Qadir oğlu

Hüseynov Sərdar Tofiq oğlu

Hüseynova Şəlalə Elxan qızı

Xankişiyev Xanbaba Nizami oğlu

Xəlilova Mehriban Ağahüseyn qızı

İbrahimov Əhliman Tofiq oğlu

İsayev Rövşən Dadaş oğlu

İsgəndərov İrfan Xalid oğlu

İsmayılov Vüqar Xeyrulla oğlu

İsmayıl-zadə Xatirə Qulam qızı

Kazımov Tahir Seyidağa oğlu

Kərimli Azər Arif oğlu

Qafarova Elmira Sabir qızı

Qaralov Ruslan Ramiz oğlu

Qasımov Miryusif Abdulla oğlu

Qasımova Tahirə Adil qızı

Qədimquliyev Ramil Eyyub oğlu

Qədimov Orxan Elxan oğlu

Quliyev Azad Həsən oğlu

Quliyev Emil Zahid oğlu

Quliyev Fərid Eldar oğlu

Quliyeva Sevil Fikrət qızı

Mahmudov Eldar Gülağa oğlu

Mahmudov Ramiz Şamil oğlu

Manafov Sadıx Söynalı oğlu

Manafova Ülkər İlqar qızı

Mehbalıyev Emin Cabir oğlu

Mehdiyev Anar Gəncixan oğlu

Mehdiyev Faiq Fərman oğlu

Məcidli İlqar Tofiq oğlu

Məlikov Rüstəm Muxtar oğlu

Məmmədəliyeva Bətulə Ədhəm qızı

Məmmədli Nazəni Hüseyn qızı

Məmmədli Nicat Yunis oğlu

Məmmədov Adil Aydın oğlu

Məmmədov Akif Yaqub oğlu

Məmmədov Ceyhun Abasət oğlu

Məmmədov Elmar Eldar oğlu

Məmmədov Elnur Eldar oğlu

Məmmədov Fərid Rafiq oğlu

Məmmədov Kənan Kamil oğlu

Məmmədov Mehman Nəbi oğlu

Məmmədov Nəsimi Misgər oğlu

Məmmədov Ramal Yahya oğlu

Məmmədov Ramin Nemət oğlu

Məmmədov Sabit Rasim oğlu

Məmmədov Şahin Məmmədağa oğlu

Məmmədov Vəli Məmməd oğlu

Mirbağırova Tahirə Ramazan qızı

Mirzəyeva Gültəkin İnqlab qızı

Mirzəyeva Nərmin Rüfət qızı

Mirzəzadə Pərvanə Yaşar qızı

Mövsümova Ülviyyə Zakir qızı

Muradov Vüqar Sultan oğlu

Musayev Azad Əlibaba oğlu

Musayev Ceyhun Surxay oğlu

Mustafayev Pərviz Yusif oğlu

Nağıyev Natiq Fəhrad oğlu

Nəcəfov Samir Vəliyəddin oğlu

Nəcəfova Zərifə Ağa Rza qızı

Nəsibov Həmid Seyfəddin oğlu

Nuriyev Çingiz Faiq oğlu

Orucov Anar Bayram oğlu

Ömərova Nüşabə Hacıağa qızı

Ramazanov Zaur Nikolayeviç

Rəhimova Nazilə Əvəz qızı

Rüstəmov Abbasəli Məhəmməd oğlu

Rüstəmova Gülnarə Sabir qızı

Rzayev Bayram Ağarza oğlu

Rzayev Xalid Məhərrəm oğlu

Rzayeva Aysel İbadət qızı

Salamzadə Lalə Həsrət Qulu qızı

Salayev Natiq Səxavət oğlu

Salmanov Hilal Şirinbala oğlu

Salmanov Sadiq Həsən oğlu

Salmanova Nəzakət Ənvər qızı

Seyidli Bəhruz Dadaş oğlu

Səfərov Elməddin Əkbər oğlu

Səfərov Fəqan Yaşar oğlu

Səfərova Sevinc Mobil qızı

Səmədov Rəvan Tohid oğlu

Süleymanov İlqar Xalid oğlu

Süleymanova Sevinc Məhəmməd qızı

Şamilov Həsən Nazim oğlu

Şıxməmmədov Vüqar Fevral oğlu

Tağı-zadə Gülarə Tağı qızı

Tapdıqlı Yusif Qabil oğlu

Verdiyev Şahmar Niyazi oğlu

Vəliyev Adil Seyfəddin oğlu

Vəliyev Anar Afiq oğlu

Vəliyev Rəşid Valeh oğlu

Yəhyayeva Solmaz Oktyabr qızı

Yusifov Rövşən Əlfrat oğlu

Yusifov Vidadi Vaqif oğlu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.