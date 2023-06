İyunun 20-dən təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılmasının test imtahanı mərhələsinə başlanılıb. İmtahanların son günü 24 iyun tarixidir.

Elm və Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, əlavələr sentyabr ayından tətbiq olunacaq.

Qeyd edək ki, sertifikatlaşdırmadan keçən müəllimlərin vəzifə maaşına 10 faiz, test imtahanında 51 və daha artıq bal toplayanların vəzifə maaşına isə 35 faiz əlavə ediləcək.

