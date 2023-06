Elşad Qarayevlə Əməkdar artist Şəbnəm Tapdıq arasında canlı efirdə mübahisə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu səbəb Qarayevin "7 canlı" verilişində etdiyi zarafatlar olub.

Atasından danışan Ş.Tapdığa ifaçı "Özünü ələ al" sözünü söyləyib. Ona hirslənən müğənni "Yekə oğlansan, səhərdən zarafat, zarafat" deyə, cavab verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.