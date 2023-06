Bakıda avtomobillə moped toqquşub, ölən var.

Metbuat.az "APA"ya istinadən xəbər verir ki, 1985-ci il təvəllüdlü Babayeva Yeganə Elçin qızı idarə etdiyi “BMW” markalı avtomobil ilə Nəsimi rayonu, Ceyhun Hacıbəyli ilə Təbriz küçələrinin kəsişməsində hərəkətdə olarkən sürücü Səmədov Kamran Əlsəfa oğlunun idarə etdiyi mopedlə toqquşub.

Nəticədə 1995-ci il təvəllüdlü Kamran Səmədov hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı Nəsimi RPİ-nin İstintaq Şöbəsində CM-nin 263.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır.

