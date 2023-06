“Səbail”in ötən gün əvvəl transfer etdiyi Coşqun Diniyev karyerasını Türkiyənin “Ümraniyespor” klubunda davam etdirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, “Ümraniyespor” ötən mövsüm Türkiyə Superliqasını tərk edib. Komanda yeni mövsüm 1-ci liqada oynayacaq.

