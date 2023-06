"Bu baş verməsə dayanmayacağıq" - Rostovu ələ keçirən Priqojin / FOTO

Rusiya müdafiə nazirinin müavini Yunus-Bek Yevkurov və Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisinin müavini Vladimir Alekseyev Rostov-Don şəhərində “Vaqner” Xüsusi Hərbi Şirkətinin rəhbəri Yevgeni Priqojinlə görüşüb.

Metbuat.az Rusiya teleqram kanallarına istinadən xəbər verir ki, danışıqlar zamanı Y.Priqojin bildirib ki, müdafiə naziri, ordu generalı Sergey Şoyqu və Baş Qərargah rəisi, ordu generalı Valeri Gerasimov onlara təhvil verilməyənədək vaqnerçilər Rostovu blokadada saxlayacaq və Moskvaya doğru hərəkət edəcəklər.

Qeyd edək ki,"Vaqner" Rusiyada "hərbi çevriliş" elan edib və Rostov şəhərini ələ keçirib.

