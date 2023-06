"Vaqner" orudusu Talovaya şəhərinə doğru irəliləyir.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Voronej şəhər sakinləri məlumat veriblər. "Vaqner"ə aid ağır döyüş texnikasının Talovaya hərəkət etdiyi qeyd edilib.

Qeyd edək ki, qiyama qalxan “Vaqner” döyüşçülərinin Rostov və Voroneji ələ keçirdikdən sonra Moskvaya doğru irəlilədiyi bildirilir.



