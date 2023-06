Bakıda biri yetkinlik yaşına çatmayan şəxs olmaqla iki nəfər narkotiklə saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nəsimi rayonunda saxlanılan Oqtay Nağızadə yetkinlik yaşına çatmayan qohumu ilə birlikdə polis idarəsinə gətiriliblər.

Baxış zamanı onların üzərindən 2010,3 qram çəkidə kustar üsulla hazırlanmış narkotik vasitə heroin aşkar olunub.

Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 234-cü (narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.

