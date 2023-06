Müğənni Sevda Yahyayeva ailəsi ilə birlikdə Antalyaya istirahətə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ifaçı özü sosial media hesabında paylaşım edib. Hər zaman səyahətə həkim həyat yoldaşı Zakir Bayramovla yollanan Sevda bu dəfə qızını da yanında aparıb.

O, həyat yoldaşı və qızı Ayla ilə lentə alınan fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb.

Xatırladaq ki, balaca Ayla ötən ilin dekabrın 19-da dünyaya gəlib.

