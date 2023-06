Tanınmış aparıcı İlqar Mikayıloğlu xanımı Zülfiyyə Bayramova ilə birgə istirahətdən görüntülər paylaşıb.

Metbuat.az bildirir ki, onlar istirahət üçün Çexiyanın Praqa şəhərinə gediblər.

Praqa dincələn aparıcı və xanımı gəzinti şəkillərini izləyiciləri ilə bölüşüb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

