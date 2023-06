Daşkəsəndə güclü dolu və leysan fəsadlara səbəb oldu

İyunun 27-si saat 11:00 radələrindən başlayaraq Daşkəsən rayonu ərazisinə yağan güclü dolu və leysan yağışları bir sıra problemlərə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, dolu və leysan qısa müddət ərzində Daşkəsən şəhərində əksər istinad divarlarını dağıdıb, yol infrastrukturunu, bəzi elektrik və rabitə xətlərini qırıb, sel suları bir çox fərdi yaşayış evlərinin bünövrəsini uçurub. Rayonun Çovdar, Astaf, Qabaqtəpə, Əmirvar, Bayan, Çanaqçı, Quşçu, Alaxançallı və Qaraqullar kəndlərində yollara, fərdi yaşayış evlərinə, təsərrüfatlara ziyan dəyib. Daşkəsən şəhərinin mərkəzi küçəsindən güclü sel keçir. Kənd ərazilərində dağlardan iri qaya parçaları və palçıq kütləsi avtomobil yollarına töküldüyündən bəzi yollarda nəqliyyatın hərəkəti dayanıb. Hazırda Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən dəymiş ziyanların aradan qaldırılması davam etdirilir.



