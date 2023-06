İyunun 26-da Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən “Qobustan milli tarixi-bədii qoruğun” ərazisində çürümüş insan meyiti aşkar olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş prokurorluğun Mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir.

Bildirilib ki, fakt üzrə Abşeron rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.