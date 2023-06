Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan İsveçdə Qurani-Kərimin yandırılmasına reaksiyasını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir bu barədə Tvitter hesabında paylaşım edib.

“İsveçdə Qurban bayramının ilk günü müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimə qarşı törədilən bu alçaq hərəkəti pisləyirəm. Söz azadlığından istifadə bəhanəsi ilə bu cür antiislam hərəkətlərinə yol verilməsi yolverilməzdir”, – Fidan bildirib.

