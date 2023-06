Müəllim öz toyunda şagirdləri ilə rəqs edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər sosial mediada yayılıb. Belə ki, Abşeron rayonunda orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi toyunda şagirdləri ilə rəqs nümayiş etdirib. Rəqs izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

