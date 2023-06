Azərbaycan millisi FIFA reytinqində 3 pillə irəliləyib.

Metbuat.az bildirir ki, Canni De Byazinin baş məşqçisi olduğu komanda hazırda 1143 xalla 121-ci sırada qərarlaşıb.

Buna yığmanın AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində Estoniya ilə (1:1) heç-heçə etməsi səbəb olub.

