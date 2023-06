İranda keçirilən mahnı müsabiqəsində maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarışmanın iştirakçısı Azərbaycanın xalq mahnısı olan "Sarı gəlin"i ifa edib. İfa münsiflərin gözlənilməz reaksiyasına səbəb olub. Onlar bir-biri ilə sevincini bölüşüb və mahnını böyük zövqlə müşayiət edib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

