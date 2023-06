"Bir sıra əsas məsələlərdə Ermənistan və Azərbaycanın mövqeləri fərqlidir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ani Badalyan deyib. Onun sözlərinə görə, Ermənistan və Azərbaycanın bir sıra əsas məsələlər üzrə mövqeləri əlavə iş tələb edir: "Söhbət Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədin delimitasiyasından və Bakı-Xankəndi dialoqu üçün beynəlxalq mexanizmin yaradılmasından gedir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.