Bakının hansı bazarında qiymətlər ucuzdur? - VİDEO

Günümüzdə əlverişli qiymətə alış-veriş etməyi hər kəs istəyir. Ancaq “Yaşıl” və “8-ci kilometr” bazarlarının hər ikisi Bakıda yerləşsə də, burada satılan məhsulların qiymətləri bir-birindən fərqlənir. Məsələn, “Yaşıl bazar”da 1 kq pomidorun qiyməti 1 manat 50 qəpik – 3 manat arasında, 1 kq xiyarın qiyməti isə 1 manat – 1 manat 40 qəpik arasında dəyişir.

“8-ci kilometr bazarı”nda isə analoji məhsulların qiymətləri müvafiq olaraq 60 qəpik – 1 manat 40 qəpik, 1 manat – 1 manat 20 qəpik arasında dəyişir.

Ekspert Rəşad Həsənov bazarlar arasında bu qiymət fərqini onunla izah edib ki, “8-ci kilometr bazarı” daha əlçatandır: “Orada rayondan gətirilən məhsulların birbaşa çıxarılması imkanları daha genişdir. Həmçinin burada icarə haqları daha aşağı qiymətədir”.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

