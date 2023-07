Azərbaycanda 4 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

İyulun 20-də “Bakı Hərrac Mərkəzi” MMC-də ləğv prosesində olan “Texnikabank”, “AGBank” və “Qafqaz İnkişaf Bankı” ASC-lərin, eləcə də “Bank Standard” QSC-nin daşınmaz əmlaklarının satışı üzrə açıq hərrac keçiriləcək.

Metbuat.az bu barədə bankın ləğvedicisi - Azərbaycan Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna (ADIF) istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, söhbət “Texnika Bank”a məxsus Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsi, Almaz İldırım küçəsi, ev 85v ünvanında yerləşən 130,8 kv.metrlik fərdi yaşayış evindən, “AGBank”a məxsus Şamaxı şəhəri, Məhəmməd Hadi küçəsi, ev 21 ünvanında yerləşən 65,2 kv.metrlik mənzildən, “Qafqaz İnkişaf Bankı”na məxsus Bakı şəhəri, Xətai rayonu, İnqilab İsmayılov küçəsi 44 ünvanında yerləşən 0,8105 ha torpaq sahəsindən və “Bank Standard”a məxsus Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Atatürk prospekti 261, b4 ünvanında yerləşən 44,2 kv.metrlik mənzildən gedir. “Texnika Bank”ın əmlakına 42 min manat, “AGBank”ın əmlakına 22 min manat, “Qafqaz İnkişaf Bankı”nın əmlakına 3 milyon manat, “Bank Standard”ın əmlakına isə 45 min manat qiymət qoyulub.

