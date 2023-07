Azərbaycanın Xalq artisti Emin Ağalarov Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın ad günü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, özünün sosial şəbəkə hesabında Leyla Əliyeva, əkizləri Əli və Mikayıl, qızı Əminənin olduğu şəkli paylaşaraq qeyd edib:



"Leyla, ad günün mübarək. Verdiyin istiliyə, hər gün etdiyin yaxşılıqlara, və möhtəşəm övladlarımıza görə çox sağ ol. Xoşbəxt ol".

Qeyd edək ki, L.Əliyeva və E.Ağalarovun birgə nikahdan əkiz oğulları var.

