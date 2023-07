Bakı Dövlət Universitetinin SABAH qruplarının tələbəsi dünyanın 15 qabaqcıl universitetinə təqaüdlə qəbul olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, SABAH qruplarının Hüquqşünaslıq ixtisasının IV kurs tələbəsi Cavid Rəhimlinin seçimi Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) Corc Vaşinqton Universitetinin Xarici əlaqələr hüququ üzrə LL.M proqramı olub.

O, akademik və sosial göstəricilərinə görə azsaylı tələbəyə verilən 35000 dollar miqdarında "GW Law Merit Scholarship"ə layiq görülüb.

