İniqo Martinezin "Barselona"ya keçidi tamamlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İspaniya millisinin üzvünün "Nou Kamp"da yeni klubu üçün çəkdirdiyi çəkillər internetdə yayılıb.

32 yaşlı müdafiəçi Kataloniya klubuna azad agent kimi keçib. Onun son klubu "Atletik" olub.

Qeyd edək ki, Martínez "Atletik"də 6 mövsüm keçirib və bütün yarışlarda 177 oyuna çıxıb.

