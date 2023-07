Fransada internetə giriş dayandırıla bilər - Makron təlimat verdi

Fransada internetə giriş aksiyalar səbəbilə dayandırıla bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident Emmanuel Makron açıqlama verib. O bildirib ki, qurumlar sabitliyin bərpa edilməsi üçün daha qəti qərarlar qəbul etməlidir. O rəsmi dairələri sosial media şəbəkələrinə diqqət ayırmağa çağırıb.

"Biz diqqətimizi sosial media şəbəkələrindəki qadağalara cəmləməliyik. İşlər nəzarətdən çıxdıqda, sosial media şəbəkələrinə girişi tənzimləmək və ya kəsmək vəziyyətində olmalıyıq" - Makron deyib.

Fransanın daxili işlər naziri Gerald Darmanin isə nümayişlər zamanı saxlanılan 4000 nəfərin 10 faizindən azının əcnəbi olduğunu bildirib.

