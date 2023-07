“Real Madrid” "Fənərbaxça"nın ulduzu Arda Gülərin transferini rəsmən açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Real Madrid” klubundan açıqlama verilib. Məlumata görə, “Real” Arda Gülərlə 6 illik müqavilə imzalayıb.

"Fənərbaxça"da Arda Gülərin "Real Madrid"ə transfer olduğunu ictimaiyyətə açıqlayıb.

