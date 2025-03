"Neftçi" "Turan Tovuz"la bərabərə qaldı - Premyer Liqa

Misli Premyer Liqasının XXVI turunun son oyununda "Neftçi" "Turan Tovuz"la bərabərə qalıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, "Neftçi Arena"da baş tutan matçda 1:1 hesablı heç-heçə qeydə alnıb. Hesabı ev sahiblərinin heyətində 88-ci dəqiqədə Bassala Sambu açıb. 90+5-ci dəqiqədə qərb təmsilçisi məğlubiyyətdən xilas olub. Hayderson Hurtado dəqiq zərbənin müəllifi olub.

Qonaqların heyətində Emmanuel Hakman 18-ci dəqiqədə qırmızı vərəqə alıb.

"Neftçi" 28 xalla turnir cədvəlinin 6-cı sırasında yer alıb. "Turan Tovuz" isə 43 xalla dördüncüdür.

Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Qarabağ" "Araz-Naxçıvan"ı 3:1, "Şamaxı" "Sabah"ı, "Zirə" "Səbail"i 1:0, "Sumqayıt" isə "Kəpəz"i 3:0 hesabı ilə məğlub edib.

