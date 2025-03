Türkiyə nəhəngindən Arda sürprizi - Qərar verildi

Ötən mövsüm “Eyüpspor”u 1-ci Liqadan Superliqaya çıxaran Arda Turan bu mövsüm əldə etdiyi uğurlarla bir sıra klubların diqqətini çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Trabzonspor" rəhbərliyi uğursuz oyunlardan sonra kluba Arda Turanı gətirmək istəyir. “Fanatik” qəzetinin məlumatına görə, rəhbərlik Şenol Güneşin istefaya göndərilməsi barədə qərar verib. “Trabzonspor” Avropa klublarının da diqqətində olan Ardanı kluba gətirmək üçün səy göstərir. Lakin azarkeşlər Fatih Təkkənin məşqçi təzyiq olunması üçün sosial mediada təzyiq göstərirlər.

İddialara görə, əcnəbi məşqçi sürprizi də ola bilər.

