"Qarabağ" iştirak ərizəsini UEFA-ya göndərib - ÇL

"Qarabağ" Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsində qarşılaşacağı Cəbəllüttariqin "Linkoln" komandası ilə oyunlar üçün iştirak ərizəsini UEFA-ya göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıda 25 futbolçunun adı yer alıb.

Onlardan 3-ü qapıçı, 10-u müdafiəçi, 10-u yarımmüdafiəçi, 2-si isə hücumçudur.

Qapıçılar: 1. Şahruddin Məhəmmədəliyev, 23. Luka Quqeşaşvili, 89. Amin Ramazanov;

Müdafiəçilər: 4. Rahil Məmmədov, 5. Maksim Medvedev, 13. Bəhlul Mustafazadə, 27. Toral Bayramov, 29. Marko Veşoviç, 30. Abbas Hüseynov, 44. Elvin Cəfərquliyev, 55. Bədavi Hüseynov, 81. Kevin Medina, 83. Nihad Quliyev;

Yarımmüdafiəçilər: 2. Qara Qarayev, 6. Julio Romao, 7. Yassin Benzia, 8. Marko Yankoviç, 10. Abdullah Zubir, 15. Leandro Andrade, 20. Riçard Almeyda, 87. Adama Diakabi, 17. Hamidu Keyta, 18. Juninyo;

Hücumçular: 99. Redon Cica, 90. Nəriman Axundzadə.

"Qarabağ" "Linkoln"a qarşı ilk matçını iyulun 11-də səfərdə, cavab görüşünü isə iyulun 19-da evdə keçirəcək.

