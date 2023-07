"Real" yekun həmləsini etdi

"Real Madrid" PSJ-nin hücumçusu Kilian Mbappeni transfer etmək üçün səylərini davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, italyan jurnalist Nikolo Şiranın xəbərinə görə, “Real” Mbappeni heyətə cəlb etmək üçün üçün yeni təklif hazırlayıb.Lakin təklifin detalları barədə məlumat yoxdur.

Qeyd edək ki, PSJ komandada qalmaq istəmədiyi təqdirdə müqaviləsi 2024-cü ildə başa çatacaq Mbappeni bu mövsüm satmaq istəyir. “Real Madrid" ötən mövsüm Mbappe üçün PSJ-yə təxminən 200 milyon avro təklif etsə də, rədd cavabı alıb.

