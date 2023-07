"Əminəm ki, məni belə daha çox sevərdi" - Məzun olan şəhid xanımı DANIŞDI

“Ayaq üstə dayanmaq üçün güclü olmağa məcburuq”.

Metbuat.az "Oxu.az"a istinadən bildirir ki, bu sözləri Lənkəran Dövlət Universitetinin (LDU) magistraturasını fərqlənmə diplomu ilə bitirən Aysel Kazımova deyib.

Xatırladaq ki, LDU-nu fərqlənmə ilə bitirən A.Kazımova şəhid baş leytenant Vüsal Kazımovun həyat yoldaşıdır.

A. Kazımova təhsilini davam etdirmək istədiyini dilə gətirib:

“Motivasiya hər zaman önəmlidir. Mən əminəm ki, həyat yoldaşım məni belə daha çox sevərdi. Möhkəm, ayaq üstə dura bilən qadın olduğum üçün qürur duyardı. Düşünürəm ki, əgər mən çöksəm, bu ona da təsir edərdi. Hər şeydən öncə mən ayaq üstə dayanmaqla onu ayaqda saxlayıram. Yoldaşım şəhid olandan sonra təhsilimi davam etdirmək qərarına gəldim. 2014-cü ildə Lənkəran Dövlət Universitetində bakalavr təhsilini başa vurdum. 2021-ci ildə bu təhsil ocağının Xarici dilin (ingilis dili) tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisaslaşması üzrə magistratura pilləsində daxil oldum. Magistraturanı bitirmədiyim üçün universitetdə texniki işçi olaraq fəaliyyət göstərirdim. Həm işlədim, həm də magistratura təhsilini fərqlənmə ilə başa vurdum”.

A.Kazımova magistratura təhsili ilə kifayətlənmədiyini, doktoranturaya qəbul olmaq üçün imtahan verməyi düşündüyünü söyləyib:

“Yoldaşımın adına görə, təhsilimi adi diplomla başa vura bilməzdim. Qarşıma məqsəd qoydum ki, fərqlənmə diplomu ilə təhsilimi başa vurum. Elə də oldu. Amma bununla kifayətlənmək olmaz. Təhsilimi davam etdirməyi, doktoranturaya qəbul olmaq üçün imtahan verməyi düşünürəm. Gələcəkdə universitetdə müəllim kimi işləmək fikrim var”.

Qeyd edək ki, şəhid baş leytenant Vüsal Kazımov ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Xocavəndin azad olunmasına görə”, “Füzulinin azad olunmasına görə”, “İgidliyə görə” medalları və 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib. Onun iki qız övladı yadigar qalıb. Hazırda birinin səkkiz, digərinin üç yaşı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.