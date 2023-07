2005-ci ildə Namiq Qaraçuxurlunun “Papanın gül balası” klipinə çəkilmiş Eldar Muğamatoğlu illər sonra yenidən görüntülənib.

Metbuat.az bildirir ki, Eldar Muğamatoğlu jurnalist Pərviz Hüseynin yutub layihəsinə dəvət olunub və N.Qaraçuxurlu ilə bir araya gəlib.

Qeyd edək ki, o, hazırda biznes fəaliyyəti ilə məşğuldur.



