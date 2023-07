Bakı Ali Neft Məktəbinin (BANM) dünən təşkil olunan “Məzun günü”ndə maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı BANM-ın rektoru Elmar Qasımov paylaşım edib.

Belə ki, ali təhsil ocağının Nigeriyadan olan məzunu Somtoçuko çıxışını “Sarı gəlin” ifası ilə yekunlaşdırıb.

Metbuat.az həmin görüntüləri təqdim edir:

