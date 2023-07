III ixtisas qrupu üzrə bu gün keçirilən imtahanda istifadə olunan test tapşırıqlarının düzgün cavabları açıqlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a DİM-dən bildirilib. Qeyd edilib ki, imtahan nəticələri yaxın 2 həftə ərzində elan olunacaq.

