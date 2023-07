Türkiyənin Nevşehir bölgəsində 16 yaşlı Nur Ökçesiz motosiklet qəzasında həyatını itirib.

Metbuat.az "Hürriyet"ə istinadən xəbər verir ki, o, dəbilqə taxmadığı üçün vəfat edib.

Hadisədən sonra məlum olub ki, Nur Ökçesiz qəzadan bir gün əvvəl dəbilqə sifariş edib.

