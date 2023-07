İyulun 9- də saat 02 radələrində paytaxtın Nizami rayonunda evlərin birində 1968-ci il təvəllüdlü Yusifli Rəsul Xanmirzə oğlunun kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlərdən ölməsi barədə polisə məlumat daxil olub.

DİN-in mətbuat xidmətindən “Metbuat.az-a bildirilib ki, cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən, oğlu 1993-cü il təvəllüdlü Y. Pərvin polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

