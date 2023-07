Özbəkistanda prezident seçkiləri keçirilir

Özbəkistanda növbədənkənar prezident seçkiləri keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 10 min 784 seçki məntəqəsi yerli vaxtla saat 08:00-da açılıb.

Səsvermə saat 20:00-dək davam edəcək.

Seçkilərdə hazırkı Prezident Şavkat Mirziyoyev, Xalq Demokratik Partiyasından namizəd Uluğbek İnoyatov, Ekologiya Partiyasından namizəd Abduşukur Hamzayev və Ədalət Sosial Demokratiya Partiyasından namizədi Roba Mahmudova mübarizə aparırlar.

Qeyd edək ki, aprelin 30-da Özbəkistanda konstitusiyaya düzəlişlər üzrə referendum keçirilib və prezidentin səlahiyyət müddəti beş ildən yeddi ilə qaldırılıb. Bundan əlavə, yeni düzəlişlərə əsasən Özbəkistan sosial dövlət elan olunur və ölkədə ölüm hökmü ləğv edilir.

