Tanınmış rejissor Nail Naiboğlu vəfat etmiş xanımı Gülərlə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az bildirir ki, rejissor mərhumun ad günü olduğunu yazıb. O, paylaşıma "Övladlarımın anası, mənə sevməyi öyrədən Gülüm, məkanın cənnət olsun" sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, Gülər 2017-ci ildə vəfat edib. Nail və Gülərin iki öladı var. Rejissor hazırda ikinci dəfə ailə qurub.

