Elsevər Əsədov Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elm və İnnovasiyalar üzrə prorektoru vəzifəsinə təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev əmr imzalayıb.

Qeyd edək ki, E.Əsədov bundan əvvəl Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb fakültəsinin dekanı olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.