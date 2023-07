PSJ-nin futbolçusu Neymar “Barselona”ya transfer olmaq istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Mundo Deportivo” məlumat verib. Bildirilir ki, Kataloniya nəhəngi PSJ-nin ulduzunun “Camp Nou”ya qayıtmasını istəməyib. Bildirilir ki, maliyyə problemləri ilə yanaşı klub Neymarın gəlişinin heyətdə ab-havanı pozacağını irəli sürüb. Məlumata görə, bundan sonra Neymar PSJ-də qalmağı seçib.

Qeyd edək ki, Neymar PSJ-də qalacağını açıqlayıb.

